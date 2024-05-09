الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": جميع البلدات فى الضفة والقدس مُعرضة للاقتحامات الإسرائيلية

الاقتحامات الإسرائيلية
الاقتحامات الإسرائيلية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مفرق جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، حيث أُصيب طفل بالرصاص الحي ونقل إلى المستشفى الاستشاري، بجانب الاعتداء بالضرب المبرح على شاب فلسطيني عند مفترق عناتا، ومزيد من الاقتحامات في عدد من مدن الضفة كالخليل ونابلس ورام الله والبيرة وقلقيلية وغيرها من المناطق.

وأضافت السلامين، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال أرسل رسائل نصية على هواتف الفلسطينيين في الضفة الغربية وذلك لأن المستوطنين سيدخلون ويؤدون صلواتهم ويجب على الفلسطينيين المكوث في منازلهم ولا يجوز لهم فعل أي عمل حسب تعبيرهم عمل إرهابي، لذلك قامت قوات الاحتلال بنشر قواتها بشكل كبير، وجماعات كبيرة من المستوطنين دخلوا إلى بلدة كفل حارس وقاموا باقتحامها وأدوا صلوات تلمودية.

اعتقالات في الضفة

وأشارت إلى أن هناك مزيدًا من الاعتقالات في الضفة، 25 معتقلًا منهم من الأسرى السابقين ومنهم من اعتقل مجددًا، لترتفع المنحنيات الصعودية للفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر ولغاية الآن نتحدث عن 8665 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية.

وأوضحت أن هناك بعض الطائرات الحربية كانت تحلق على مقربة من الأجواء في الضفة الغربية وتحديدًا في سماء رام الله والبيرة، وكان قد أعلن الاحتلال عن أن سيكون هناك أكثر من طائرة حربية ستكون في سماء مدينة القدس.

 

القاهرة الإخبارية الاحتلال الضفة الغربية الفلسطينيين اعتقالات

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