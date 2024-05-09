الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: توقف تدفق المساعدات واستقبال الجرحى بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

قال أيمن عماد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إنّ تدفق المساعدات الإنسانية توقف، وكذلك استقبال الجرحى بعدما احتلّ الجانب الإسرائيلي منفذ رفح من الجهة الفلسطينية، وكانت المساعدات الإنسانية تتدفق بشكل يومي من خلال منفذ رفح.

وأضاف "عماد"، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بعدما سيطر الاحتلال بنسبة 100% على منفذ رفح البري من الجهة الفلسطينية كل شيء توقف، سواء المساعدات أو استقبال الجرحى والمصابين، الذين كانوا يتوافدون يوميًا على منفذ رفح البري وكانت تستقبلهم هيئة الإسعاف المصرية المتمركزة داخل منفذ رفح البري تحسبًا لحدوث أي طارئ".

وتابع: "المساعدات ما زالت تصطف بالمئات وصولًا إلى مدينة العريش التي تبعد قرابة نحو 50 كم من هذه النقطة انتظارًا للسماح لها بالدخول مرة أخرى، ولكن حسبما جاء في هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم، أبلغت إسرائيل أمريكا بأنها لن تفتح منفذ رفح البري مرة أخرى إلا حينما تعلم من يديره مرة أخرى". 

القاهرة الإخبارية معبر رفح الجانب الإسرائيلي الجهة الفلسطينية رفح الاحتلال العريش

مواد متعلقة

مصدر رفيع المستوى: مغادرة وفود حماس وإسرائيل عقب مفاوضات القاهرة

"القاهرة الإخبارية": جميع البلدات فى الضفة والقدس مُعرضة للاقتحامات الإسرائيلية

بريطانيا: سنواصل المضى فى إجراءات ترخيص مبيعات الأسلحة لإسرائيل

إعلام إسرائيلى: مجلس الحرب والكابينت سيعقدان جلسات بشأن كيفية التصرف بعد تصريحات بايدن

"الخصاونة": مصر والأردن يرفضان أى عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح

نزوح الآلاف ومجازر عديدة.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد الأوضاع من معبر رفح البرى

القاهرة الإخبارية: خلافات أمريكية إسرائيلية تطفو على السطح

ما تأثير الذكاء الاصطناعي بالمناهج الدراسية؟.. أستاذ حاسبات يُجيب

الأكثر قراءة

نسرين طافش تتسلم شهادة من المحكمة لرفع قرار المنع من السفر

حريق بمحيط فيلا عبد الحليم حافظ فى المهندسين

خرائط الأقمار الصناعية تكشف عن جريمة إسرائيلية كبرى فى رفح.. ماذا يحدث؟

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

بالأسماء.. 4 مصابين فى حادث تصادم على طريق جمصة- المنصورة بالدقهلية

نقيب الأشراف يعزى الإمارات فى وفاة الشيخ هزاع بن زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين