القاهرة الإخبارية: توقف تدفق المساعدات واستقبال الجرحى بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح

قال أيمن عماد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إنّ تدفق المساعدات الإنسانية توقف، وكذلك استقبال الجرحى بعدما احتلّ الجانب الإسرائيلي منفذ رفح من الجهة الفلسطينية، وكانت المساعدات الإنسانية تتدفق بشكل يومي من خلال منفذ رفح.

وأضاف "عماد"، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بعدما سيطر الاحتلال بنسبة 100% على منفذ رفح البري من الجهة الفلسطينية كل شيء توقف، سواء المساعدات أو استقبال الجرحى والمصابين، الذين كانوا يتوافدون يوميًا على منفذ رفح البري وكانت تستقبلهم هيئة الإسعاف المصرية المتمركزة داخل منفذ رفح البري تحسبًا لحدوث أي طارئ".

وتابع: "المساعدات ما زالت تصطف بالمئات وصولًا إلى مدينة العريش التي تبعد قرابة نحو 50 كم من هذه النقطة انتظارًا للسماح لها بالدخول مرة أخرى، ولكن حسبما جاء في هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم، أبلغت إسرائيل أمريكا بأنها لن تفتح منفذ رفح البري مرة أخرى إلا حينما تعلم من يديره مرة أخرى".