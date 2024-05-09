مسئول إسرائيلي: سنمضى قدما فى عملية رفح وفق المخطط

أكد مسئول إسرائيلي لوكالة "رويترز"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيمضي قدما في عملية رفح الفلسطينية وأماكن أخرى في غزة وفق المخطط؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".



نتنياهو يسعى لتعطيل صفقة الهدنة

في الجهة المقابلة، أكد جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، أنه في نهاية المطاف ستكون هناك صفقة ولكن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى لتعطيل هذه الصفقة في تعاكس كامل مع كل الأطراف الإقليمية والدولية وكذلك في تعاكس مع رغبة المجتمع الإسرائيلي نفسه، موضحًا أن نتنياهو قرر أن تكون مصلحته الشخصية ومستقبله السياسي فوق كل الاعتبارات، سواء كانت الإسرائيلية أو غيرها.

وأضاف زقوت، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في نهاية المطاف وأمام صمود الفلسطينيين وحجم الجرائم التي ستلاحق نتنياهو، سواء على صعيد المجتمع الإسرائيلي المتصلة بالفساد والإخفاق من ناحية أو على الصعيد الدولي كزعيم لعصابة ترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة، ستكون نهاية نتنياهو إما أن يرضخ للصفقة التي تنهي هذه الحرب أو أنه بالتأكيد سيؤلب المجتمع الإسرائيلي أولًا على كل اللاعب التي يحاول أن يمارسها.