الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: اقتحام رفح الفلسطينية لن يحرز تقدمًا بشأن هزيمة حماس

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي بايدن أعرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن معارضته عملية رفح الفلسطينية مرارًا وتكرارًا، مؤكدًا أن اقتحام رفح الفلسطينية لن يحرز تقدمًا بشأن هزيمة حماس؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية".

استهداف قادة حماس 

وأوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تريد مساعدة إسرائيل على استهداف قادة حماس وإقامة هيكل حكومي بديل، مشيرًا إلى أن واشنطن قدمت بدائل لإسرائيل لهزيمة حماس بدلًا من دخول رفح الفلسطينية.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي بايدن لا يريد أن يتم استخدام أسلحة أمريكية في مناطق بعينها بقطاع غزة، مضيفًا: “نتوقع أن قرارات بايدن بشأن إيقاف أسلحة بعينها ستغير حسابات إسرائيل”.

حث إسرائيل لفتح المعابر

وأعلن البيت الأبيض أن واشنطن تستمر في حث إسرائيل على فتح المعابر لدخول المساعدات إلى قطاع غزة لا سيما الوقود، مؤكدًا أنه يجب على إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح بأسرع وقت ممكن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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