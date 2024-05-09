الرئيس السيسى يبحث هاتفيًا مع جوتيريش مستجدات الأوضاع فى غزة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ لبحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة ناقشا الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق للهدنة في غزة.

وأوضحت الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة بحثا سبل ضمان الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية لكل مناطق غزة بشكل مستدام.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة ناقشا ضرورة استمرار الدعم الكامل لعمل وكالة أونروا التي تقوم بدور محوري في دعم الشعب الفلسطيني.

ولفتت الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة حذرا من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدة أن الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة شددا على ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.