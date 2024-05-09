الخميس 09 مايو 2024
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باحث بـ"الأهرام للدراسات": قطاع غزة محاصر 100% وينتظر "كارثة حقيقة"

غزة
غزة

أكد أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قطاع غزة أصبح محاصرًا بنسبة 100% من جانب قوات الاحتلال وخلال الفترة الماضية كان هناك منفذ وحيد لدخول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى القطاع عبر الجانب المصري من خلال معبر رفح، مشددًا على أنه الآن أصبحت غزة محاصرة 100% ولم يدخل إليها أي مساعدات وهذا حصار لم يشهده التاريخ.

وأضاف بحيري، الخميس، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أننا أمام كارثة إنسانية حقيقة في القطاع، وتسعى دولة الاحتلال لمحاولة الضغط على المقاومة الفلسطينية لتنفيذ شروطها أو تحقيق المزيد من المكاسب من وجه نظر الاحتلال، لافتًا إلى أن غزة لأول مرة حتى منذ الـ7 أكتوبر تشهد انقطاعًا كاملاً لأي مورد يمكن أن يدخل إلى القطاع المحاصر سواء موارد غذائية أو أدوية.

وشدد على أن الفترة الماضية كان هناك خروج للعديد من الجرحى للعلاج في مصر والدول الأخرى وهذا توقف بفعل الحصار من قبل جانب الاحتلال، مؤكدًا أنه بفعل الحصار الكامل للقطاع فإن الحالات الحرجة أصبحت تصارع الموت،:“إذا استمر الحصار الإسرائيلي على القطاع لأيام قليلة قادمة سيكون هناك كارثة حقيقة ويتحمل المجتمع الدولي ما يحدث هناك”.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة محاصر الاحتلال المساعدات الإنسانية الجانب المصري معبر رفح غزة

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