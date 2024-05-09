أستاذ قانون دولي: عدم وجود عقوبات على إسرائيل يشجعها على الاستمرار في جرائمها

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن هناك رمزية مهمة جدًا لرفح ومعبر رفح لأنه هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة للخارج عدا أن جميع المعابر هي معابر تسيطر عليها بشكل أساسي إسرائيل، ولكن معبر رفح هناك الطرف المصري وله رمزية بالسنبة لهم واحتلال رفح بالنسبة لهم هو نهاية هذه الحرب وقطع كل السيول المالية حيث يعتقدون أن هناك سيول مالية ودعم مادي يصل من خلال معبر الرفح إلى قطاع غزة وتستفيد منه حركة حماس.

وأضاف "شهاب"، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تعتقد بأن هناك أيضًا تهريب سلاح يتم عبر معبر الرفح لاستمرار الحرب، وهذا ما يروجونه في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن عملية السيطرة عليه ومحاولات السيطرة على محور فلاديلفيا أيضًا بنسبة لهم هي بداية نهاية الحرب، ولا أعتقد بأنهم سيتراجعون عما حققوهز

وأكد أن الاحتلال يريد تحقيق وقائع جديدة لترضي بشكل أساسي ليس فقط الرأي العام الداخل الإسرائيلي ولكن بشكل أساسي لترضي التحالف الذي يشكل الحكومة المتطرفة للتحضير بإمكانية عقد الصفقة خارج هذه الصفقة فكرة نهاية الحرب لأنهم يريدون استكمال ما قاموا به في رفح كما فعلوا في بقية المناطق وبعدها يحاولون إيجاد سيناريوا سياسي يكون قد استنفذوا كل ما تحدثوا عنه.

وأوضح أنه حتى الآن إسرائيل لم تتعرض لضغط أو لعقوبات أو لتهديد عقوبات بمعنى الكلمة رغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث بأنه سيمنع نوع معين من القذائف أن تصل إلى إسرائيل ولكن لا أعتقد أن هذا ممكن أن يؤثر بشكل أساسي على استمرارية الحرب، مؤكدًا أنه لا يوجد هناك موقف موحد مقابل برنامج واضح في حال أن اسرائيل امتنعت عن تنفيذ الإرادة الدولية وأيضا الوسطاء وأيضا ما يطلبه منهم الأمريكان.

وأشار إلى أنه لا يوجد هناك خطوات تصعيدية باستخدام عقوبات على مستوى على عدة مستويات سواء كان دبلوماسي أو سياسي أو اقتصادي وهذا ما يشجعهم حتى الآن وشجعهم بالاستمرار رغم وجود مظاهرات في الدول الغربية رغم وجود تحذيرات بإصدار مذكرات اعتقال من محكمة الجنايات الدولية التي تتعرض أيضًا للإبتزاز والتهديد بشكل صارخ يهدد وجودها كمحكمة تعتبر هي أعلى محكمة في المجتمع الدولي.