القاهرة الإخبارية: ارتقاء ثلاثة شهداء إثر قصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من الفلسطينيين

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بارتقاء ثلاثة شهداء إثر قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين شمال مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.

جرائم الحرب الصهيونية على غزة

كانت قد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 60 شهيدًا و110 مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34904 شهداء و78514 مصابًا منذ 7 أكتوبر.