مسئولون إسرائيليون: نشعر بالقلق إزاء تدهور العلاقات بين الحكومة والإدارة الأمريكية

أكد مسئولون عسكريون إسرائيليون، أنهم يشعرون بالقلق إزاء تدهور العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخيمس، عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان: "خلافات أمريكية إسرائيلية تطفو على السطح".

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية" أنه مع إصرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على المضي قدمًا باقتحام مدينة رفح الفلسطينية بدأت الخلافات الأمريكية الإسرائيلية تطفو على السطح، ولعل آخر مظاهر هذه الخلافات هو تأكيد الرئيس جو بايدن أن إسرائيل لن تحصل على دعم أمريكي إذا دخلت المناطق السكنية بمدينة رفح الفلسطينية.