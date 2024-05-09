الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسئولون إسرائيليون: نشعر بالقلق إزاء تدهور العلاقات بين الحكومة والإدارة الأمريكية

علم أمريكا وعلم دولة
علم أمريكا وعلم دولة الاحتلال

أكد مسئولون عسكريون إسرائيليون، أنهم يشعرون بالقلق إزاء تدهور العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخيمس، عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان: "خلافات أمريكية إسرائيلية تطفو على السطح".

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية" أنه مع إصرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على المضي قدمًا باقتحام مدينة رفح الفلسطينية بدأت الخلافات الأمريكية الإسرائيلية تطفو على السطح، ولعل آخر مظاهر هذه الخلافات هو تأكيد الرئيس جو بايدن أن إسرائيل لن تحصل على دعم أمريكي إذا دخلت المناطق السكنية بمدينة رفح الفلسطينية.

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