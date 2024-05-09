مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون: القضاء على حماس خيار غير منطقى بعميلة رفح أو بدونها

أكد مسئولون أمريكيون وإسرائيليون لصحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية"، أن القضاء على حركة حماس يبدو خيارًا غير منطقي، سواء بعملية عسكرية في رفح أو دونها؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

اقتحام رفح الفلسطينية لن يحرز تقدمًا بشأن هزيمة حماس

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي بايدن أعرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن معارضته عملية رفح الفلسطينية مرارًا وتكرارًا، مؤكدًا أن اقتحام رفح الفلسطينية لن يحرز تقدمًا بشأن هزيمة حماس؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية".