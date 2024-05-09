عماد الدين حسين: مصر لعبت دورا مهما في تحجيم العدوان على غزة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الجهود المصرية مقدرة ومهمة وحيوية وهي تقريبًا العامل الإسنادي الرئيسي للشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى هذه اللحظة.

وأضاف حسين، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك جهود من أطراف أخرى بطبيعة الحياة حتى نكون موضوعيين مثل قطر، المملكة العربية السعودية، الأردن، وبعض الدول الأوروبية، لكن الجهد المصري أظن أنه بشهادة الجميع هو جهد مركزي سواء كان فيما يتعلق بعامل المساعدات منذ اليوم الأول العدوان في 7 أكتوبر الماضي وصولا لهذه اللحظة أو الجهود الدبلوماسية والسياسية التي لعب دورًا مهمًا في لجم العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أنه من الصحيح أن العدوان لم يتوقف وشرس طوال الشهورة الماضية، لكن الجهد المصري دبلوماسيا وعلى أعلى المستويات لعب دورًا مهمًا في تحجيم هذا العدوان وفرملته في كثير من المخططات، وكاد أن يحقق نجاحًا حقيقيًا قبل 3 أيام حينما تم إقناع حماس لقبول الهدنة، لكن للاسف الشديد بطبيعة الحال وكما نعلم جميعًا إسرائيل ارتدت ونكست عن الاتفاق الذي كانت قد أبدت موافقة مبدأيه عليه، والدليل أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، وقع على هذه الوثيقة التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها كينز استراتيجي.

وأكد أنه في اللحظة التي وفقت فيها حماس ارتدت إسرائيل وتقاعست وتحدت العالم كله وبدأت ترسل قواتها إلى رفح، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف حتى هذه اللحظة.