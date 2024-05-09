باحث بالمركز المصرى للفكر: من المتوقع حل الأزمة فى غزة قريبا

قال صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر، إن هناك آمالًا أن يتم التوصل لاتفاقية هدنة ووقف إطلاق النار وحل الأزمة الإنسانية المستعرة في قطاع غزة، في ضوء استمرار الجهود المصرية الحثيثة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه من المتوقع حل الأزمة في غزة خلال الفترة القادمة.

وأضاف وهبة، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن أي مفاوضات سياسية ما بين أي طرفين في الأزمة يكون هناك مجموعة من النقاط الخلافية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لكل طرف، مشيرًا إلى أنه في الجولة الحالية من المفاوضات رأينا في البداية أجواء إيجابية وكان هناك قرب لإعلان التوصل لاتفاق التهدئة.

وأوضح أن التطورات التي حدثت في رفح أعقبها وجود الوفد الفلسطيني والوفد الاسرائيلي والوفد الأمريكي بالرعاية المصرية القطرية كانت هناك جولات من المفاوضات على مدار الأيام الماضية أسفرت في عودة الوفود لإمكانها للتباحث حول الوصول لصيغة توافقية أو بحث النقاط الخلافية الموجودة ما بين الأطراف.

وأشار إلى أنه مع زيادة الضغط الدولي سنرى خلال الأيام القادمة، سيكون هناك حالة من الأمور ويتم حل الأزمة في أسرع وقت.