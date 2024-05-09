مسئول إسرائيلى: لا يمكن التراجع عن عملية رفح وترك "حماس" دون عقاب

أكد رئيس مجلس الأمن القومي بإسرائيل تساحي هنغبي، أنه لا يمكن التراجع عن عملية رفح وترك حماس دون عقاب، والدول المستقلة تتمسك بمواقفها لحماية مواطنيها؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قواته بدأت عملية عسكرية في حي الزيتون بمدينة غزة لمنع حماس من إعادة بناء قواتها هناك.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال: "قواتنا لديها ما تحتاج إليه من ذخائر لعملية رفح الفلسطينية وعمليات أخرى مقررة وقواتنا تواصل العمل في شرق رفح الفلسطينية وتعميق العمليات شمال قطاع غزة".