مواطنون عن دعم القيادة السياسية القضية الفلسطينية: ليس غريبًا على مصر

عبّر مواطنون من مختلف محافظات الجمهورية عن رأيهم في دعم القيادة السياسية القضية الفلسطينية، مؤكدين أن مصر هي الأولى في مقدمة الدول العربية في دعم الأشقاء في فلسطين.

وعرضت قناة "إكسترا نيوز"، عبر شاشتها رأي المواطنين من ربوع محافظات الجمهورية من جميع الفئات، في دعم مصر القضية الفلسطينية، موضحين أن مصر مع الفلسطينيين وتدعمهم، خاصة في الأزمة الأخيرة بتقديم جميع المعونات والمساعدات، سواء الطبية أو الإغاثية أو حتى الإنسانية عبر معبر رفح البري.

وأوضحوا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية الحرب من 7 أكتوبر، وهو يدعم القضية الفلسطينية، كما قام بفتح معبر رفح لإدخال كل المساعدات لأشقائنا الفلسطينيين.

وأكدوا أن القضية الفلسطينية ليست قضية غريبة عن مصر ولا قضية غير متعلقة بمصر، فالقضية الفلسطينية امتداد أول وأكبر امتداد للأمن القومي المصري والقيادة السياسية تتحرك من هذا المنطلق.