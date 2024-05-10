القاهرة الإخبارية: 3 شهداء و10 جرحى فى قصف إسرائيلى وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتقاء 3 شهداء و10 جرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة المخيم الجديد الواقع شمال النصيرات وسط قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

الأسيرات الفلسطينيات يعشن فى ظروف صعبة

وفي سياق آخر، قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن ما يحدث في الضفة الغربية، لا يقل أهمية عما يحدث في قطاع غزة، فالاقتحامات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى منع التجوال في الكثير من أحياء الضفة الغربية.

وأضافت "السلامين"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت عدة بلدات في نابلس، ومخيم "قلنديا"، بالإضافة إلى حملة اعتقالات لعدد كبير من الشباب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الأسيرات الفلسطينيات يعشن حالة سيئة على المستوى الصحي، بالإضافة إلى الضرب والطعام غير الصالح، الأمر الذي يزيد من المعاناة داخل سجون الاحتلال.