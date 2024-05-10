الجمعة 10 مايو 2024
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مراسلة القاهرة الإخبارية: الأسيرات الفلسطينيات يعشن فى ظروف صعبة للغاية داخل سجون الاحتلال

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن ما يحدث في الضفة الغربية، لا يقل أهمية عما يحدث في قطاع غزة، فالاقتحامات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى منع التجوال في الكثير من أحياء الضفة الغربية.

وأضافت "السلامين"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت عدة بلدات في نابلس، ومخيم "قلنديا"، بالإضافة إلى حملة اعتقالات لعدد كبير من الشباب الفلسطيني.

ونوهت أن منذ السابع من أكتوبر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 6660 فلسطينيا على الأقل، مشيرة إلى أن الأسيرات الفلسطينيات يعشن في ظروف صعبة للغاية داخل سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن الأسيرات الفلسطينيات يعشن حالة سيئة على المستوى الصحي، بالإضافة إلى الضرب والطعام غير الصالح، الأمر الذي يزيد من المعاناة داخل سجون الاحتلال.

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