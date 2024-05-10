الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوب فلسطين: نتنياهو يقتل الآلاف حفاظًا على مستقبله السياسى

رياض منصور
رياض منصور

أكد رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقتل الآلاف في غزة حفاظًا على مستقبله السياسي ويعلن عن أن فلسطين تشكل تهديدًا وجوديًا له.

وأضاف منصور، اليوم الجمعة، خلال كلمته بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن حياة الفلسطينيين في قطاع غزة تنهار وممزقة بأقسى الطرق في ظل استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، مؤكدًا أن حرية الشعب الفلسطيني هي المسار الوحيد الذي يقود إلى السلام.

وأوضح أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يجب أن يكون خاضعًا للنقض الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمدت نشر المجاعة في غزة بإغلاق المعابر، موضحًا أن الحملة الإسرائيلية لتشريد الشعب الفلسطيني تصل إلى ذروة مستوياتها، مضيفًا: "1.4 مليون فلسطيني في رفح لم يبق لديهم مكان يأوون إليه".

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