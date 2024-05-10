الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لتوسيع العملية البرية.. إعلام إسرائيلى: لواء جفعاتى متواجد الآن على أبواب مدينة رفح

رفح الفلسيطينة
رفح الفلسيطينة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن لواء جفعاتي متواجد الآن على أبواب مدينة رفح الفلسطينية وقوات كبيرة من وحدات المدرعات والمشاة تتجهز لتوسيع المعركة البرية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي صدّق أمس على توسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن توسيع عملية رفح الفلسطينية محدود ولا يتجاوز خطوط الإدارة الأمريكية الحمراء، بالإضافة إلى مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال المعارك البرية التي شهدتها مناطق قطاع غزة اليوم.

القاهرة الإخبارية لواء جفعاتي رفح المعركة البرية توسيع

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