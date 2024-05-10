جمانة هاشم: العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية تنذر بكارثة حقيقية

قالت الإعلامية جمانة هاشم إن هناك مخاوف عديدة على مستشفيات غزة والأمم المتحدة تحذر من توقف المساعدات وإسرائيل تكثف هجماتها على شرقي رفح ولا اتفاق حتى الآن في مفاوضات وقف إطلاق النار على الرغم من أنه باب الخروج الوحيد من وضع يزداد اضطرابا، وأيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح العضوية الكاملة لفلسطين.

وأضافت هاشم، اليومك الجمعة، خلال تغطية خاصة، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح قد بدأت بالفعل دون خطة لإجلاء النازحين وينذر ذلك بكارثة يعتقد المتطرفون في حكومة نتنياهو أنهم قادرون على تحمل عواقبها، ساعة الحقيقة تقترب لأن النتائج تضع نفسها في الميزان.

وأوضحت: "الآن وبعد ستة أشهر من الدعم الغربي لإسرائيل بالأسلحة والقنابل التي أغرقت ثلثي غزة بالدمار وقتلت وجرحت أكثر من 100 ألف وهجرت مليوني إنسان الآن قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل”.

وتابعت: "أما وزير الخارجية البريطاني دايفيد كاميرون أبقى الباب مواربًا بالقول إن بريطانيا لن توقف صادرات الأسلحة لإسرائيل لأنها صغيرة الحجم وإن بلاده لا تدعم عملية كبيرة في رفح، أي أنها على ما يبدو تدعم ما يحدث الآن".

وأشارت إلى أنه لم يبق أحد في فريق العناد الإسرائيلي إلا وندد بموقف بايدن وتحداه، نتنياهو نفسه تعهد أن تقاتل إسرائيل بأظافرها الأمريكية الصنع طبعًا.

وتسائلت: “هل أصبحت إسرائيل عبًا على المجتمع الدولي وماذا بشأن النتائج الأخرى التي تم تصويرها على أنها نصر يقف على أبواب الانتظار وما هي سيناريوهات التصعيد في رفح وهل يتحقق لإسرائيل ما تريد؟”.