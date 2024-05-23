الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 23 مايو 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

يقدم موقع "الدستور" خدمته اليومية بعرض مواعيد الصلاة في عدد من محافظات مصر التي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى وفق التوزيعات الجغرافية لكل محافظة.

ننشر في التقرير التالي  مواعيد الصلاة اليوم الخميس 23 مايو 2024 في عدد من محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:16 ص.
موعد أذان الظهر: 12:52 م .
موعد أذان العصر: 4:28 م.
موعد أذان المغرب: 7:47 م.
موعد أذان العشاء: 9:17 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:16 ص.
موعد أذان الظهر: 12:57  م.
موعد أذان العصر: 4:36 م.
موعد أذان المغرب: 7:55 م.
موعد أذان العشاء: 9:26 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:07  ص.
موعد أذان الظهر: 12:48 م.
موعد أذان العصر: 4:27 م.
موعد أذان المغرب: 7:45 م.
موعد أذان العشاء: 9:17 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:16 ص.
موعد أذان الظهر: 12:52 م.
موعد أذان العصر: 4:28 م.
موعد أذان المغرب: 7:47 م.
موعد أذان العشاء: 9:17 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر:  4:20 ص.
موعد أذان الظهر: 12:53  م.
موعد أذان العصر: 4:28 م.
موعد أذان المغرب: 7:47 م.
موعد أذان العشاء: 9:16  م.

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:12  ص.
موعد أذان الظهر: 12:51 م.
موعد أذان العصر: 4:28  م.
موعد أذان المغرب: 7:47 م.
موعد أذان العشاء: 9:18 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:26 ص.
موعد أذان الظهر: 12:50 م. 
موعد أذان العصر: 4:18 م.
موعد أذان المغرب: 7:38 م.
موعد أذان العشاء: 8:03  م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:29  ص.
موعد أذان الظهر:  12:45 م .
موعد أذان العصر: 4:08 م.
موعد أذان المغرب: 7:28 م.
موعد أذان العشاء: 8:51  م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 4:01 ص.
موعد أذان الظهر: 12:42 م.
موعد أذان العصر: 4:39 م.
موعد أذان المغرب: 7:10 م.
موعد أذان العشاء: 9:10 م.

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