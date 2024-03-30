السبت 30 مارس 2024
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أبو عاصي يرد على ادعاء القرآنيين أن الصلاة والوضوء في القرآن

محمد سالم أبوعاصي
محمد سالم أبوعاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن القرآنيين يفرقون بين السنة والسنة المحكية، ولديهم شبهة قوية في نظرهم أن هناك فرق بين السنة الواقعية وبين السنة المحكية، يقولون من أين نعلم أن ما تحكيه قاله النبي؟ ويستندون إلى أن الرواية بالمعنى هي الشائعة في السنة، فكل لا يروي باللفظ إنما يروي بالمعنى حسب الفهم الذي فهمه، والفهوم مختلفة ومن ثم المعاني مختلفة، فكيف تنسب للنبي هذا.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز":"يقولون أن هناك أحاديث متعارضة هل يعقل منطقيا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلام متعارض؟  "وما ينطق عن الهوى" لكن هناك أحاديث متعارضة في الظاهر، وهذا التعارض نشأ من الحكاية.

وأردف: "لو سلمنا برأى القرآنيين أن هناك سنة واقعية، فكيف نعرفها؟ لا سبيل لنا إلا عن طريق الرواة الذين يروون بالمعنى، في القرآن من أين يتأتى من الدلالة الظاهرة أن صلاة الظهر  4 ركعات وأن العصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والفجر ركعتين، ليس في القرآن".

وأشار إلى أن القرآنيين ممكن يتأولوا الآيات ويصلوا لأن عدد الصلوات خمس، أما عدد ركعات كل صلاة ليس في القرآن.

 

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