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"أبو عاصى": مرتكب الكبائر قد يدخل الجنة وإن مات عليها

الدكتور محمد سالم أبو عاصي
الدكتور محمد سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد  كلية  الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن العاصي نوعان، إنسان يرتكب المعصية وهو مستكبر، وآخر يرتكبها وهو يتمنى التوبة وغير قادر، ويدعو الله أن يتوب عليه.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": المهم عدم الاستكبار، "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء".

ولفت إلى أن الآية فيها إشكال لدى المفسرين، الذين تساءلوا، إذا ارتكب شخصان نفس الذنب كيف يغفر الله لأحدهما ولا يغفر للآخر، مردفًا: "لأن الله سبحانه وتعالى اطلع على البواعث والنيات،  يعني واحد يرتكب المعصية تحت ضعف، تحت ضغط نفسي، هو مش عاوز، لكنه في ظرف ما دفعه فارتكب المعصية، الثاني يرتكب المعصية بتبجح باستكبار وعدم مبالاة".

وأردف: "هذا الإنسان العاصي أمره إلى الله، إياك تحكم على العاصي الذي مات على المعصية ومات على الكبائر، إنه داخل النار أو داخل الجنة، نحن لا نعلم لأن المفاتيح ليست في أيدينا، وكنا ندرس في العقيدة في الأزهر "ومن مات ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه"، لكننا تحولنا من دعاة إلى حكام وقضاة، بينما منهج الإسلام في الدعوة أنك تفتح باب الأمل للعصاة وأنت تدعو الناس بالرفق واللين.

 

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