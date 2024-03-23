السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صبرى فواز: الفن مش بيت يربى ولا مسجد يوعظ وهدفه الأساسى "المتعة"

صبري فواز
صبري فواز

قال الفنان صبري فواز، إن وظيفة الفن الأصلية تحقيق المتعة، وكل شروط الفن أن يكون جيد الصنع وممتع، ويمكن أن يحمل رسالة أو لا يحمل، لكن لو كل عمل فني لا بد أن تكون به رسالة لن يكون فنًا.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس": "الفن يجب أن يكون فنًا فقط، الفن ليس بيت يربي، ولا  مدرسة تعلم، ولا مسجد وكنيسة يوعظ، ميبقوش متعطلين عن أدوارهم ويطالبوا بها الفن".

وأردف: "فيلم إشاعة حب، وعائلة زيزي، ليست فيهما رسالة، لكنها أعمال ممتعة، ما زلنا نشاهدها كلما عُرضت على الشاشة".

وأكد، أن بعض الأعمال ساهمت في تغيير قوانين، لكنه ليس مطلوبًا من كل عمل فني أن يغير القوانين، هذا ليس دوره.

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