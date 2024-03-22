الجمعة 22 مارس 2024
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على جمعة: الوقوف فى ظل الله يوم القيامة "يدفع فيه ملايين"

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الأعمال إلى الله هي الصلاة، والله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة في القرآن كثيرًا، والنبي يقول الصلاة عماد الدين، والعماد هو العمود الذي يحمل الخيمة، كأنه شبه الدين بالخيمة، فإن أردنا أن نستفيد من الدين فعلينا وضع الأعمدة.

وأضاف جمعة، خلال الحلقة الثانية عشرة من برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، أن الصلاة أمر قوي جدًا، وأول ركن بعد الشهادتين هو إقامة الصلاة، وهي أول ما سنحاسب عليه يوم القيامة، إن صحت صح العمل كله، وأمرنا أن نتعود عليها منذ الصغر، عندما نسمع الأذان يتعلق قلبي بالصلاة.

الصلاة تذكرتك للوقوف في ظل الله يوم القيامة

ولفت إلى أن يوم القيامة عندما تدنو الشمس فوق رءوس الناس، وهم في العراء تحت حرارة شديدة، يسمح للمصلين أن يستظلوا بظل عرش الرحمن، مردفًا: "الصلاة هي تذكرتك للوقوف في ظل الله يوم القيامة".

وأردف: "يقول الرسول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.. الوقوف في ظل الله يُدفع فيه ملايين، عشان كده حافظ على الصلاة لأنها مفتاح الخير في الدنيا والآخرة".

يذكر أن فكرة برنامج "نور الدين" مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث يفتح الدكتور علي جمعة حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

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