الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شيخ الأزهر: اسم الله الخبير يساعدنا فى محاربة الأمراض القلبية

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

أوضح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كيف يتجلى اسم الله الخبير في أفعال الإنسان وحياته.

وقال خلال الحلقة التاسعة من برنامج "الإمام الطيب" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الإنسان لكي يكون له نصيب من اسم الله الخبير، عليه أن يتعهد باطنه وخفايا قلبه، ويحارب الأمراض القلبية المتمثلة في الحقد والحسد والغل، وعلى الإنسان أن يتعهدها ويحاربها ويكون خبيرا بها.

وأضاف: "الذي يأخذ بنصيبه هو الذي يتعهد أمراض القلب، وجرت العادة ألا يكون الإنسان خبيرا، ولا يلتفت إلى ما في قلبه من أمراض وآثام، اسم الخبير ينبهنا للاستفادة منه في محاربة آفات القلب، ويندر أن تجد شخصا يحاسب نفسه ولو قليلًا". 

 

اقرأ أيضًا:

شيخ الأزهر يوضح معنى اسم الله الخبير


أين لطف الله من تجويع أهل غزة وإبادتهم؟.. شيخ الأزهر يجيب

 

هل يشمل لطف الله الكفار والظالمين؟.. شيخ الأزهر يُجيب

 

شيخ الأزهر: الله يقتص يوم القيامة للحيوانات الضعيفة

 

الدكتور احمد الطيب أحمد الطيب شيخ الأزهر الإمام الطيب آفات القلب

مواد متعلقة

سالم أبوعاصى: الفكر المتطرف منتشر بين الشباب ونحتاج خطابًا دينيًا حقيقيًا لمواجهته

أبوعاصى: القول بأن الإسلام هو الدين الذى جاء به محمد يناقض القرآن

أبو عاصي: الإسلام في السياق القرآني يعني الانقياد لله وليس الشريعة

سالم أبوعاصى: المدلول الضيق للإسلام ظهر لأسباب سياسية

أبوعاصى يكشف لـ"أبواب القرآن" عن مفاجأة فجرها له مؤلف "الإسلام هو الحل"

شيخ الأزهر يوضح معنى اسم الله الخبير

شيخ الأزهر: الله يقتص يوم القيامة للحيوانات الضعيفة

هل يشمل لطف الله الكفار والظالمين؟.. شيخ الأزهر يُجيب

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة "زينة مطاوع" مونتيرة مسلسل عتبات البهجة (خاص)

أحمد شوبير: عصام الحضرى أعظم حارس مرمى فى تاريخ مصر

ناهد السباعى: "علينا قبول المثلية الجنسية.. وربنا ذكرهم فى القرآن"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251