شيخ الأزهر: اسم الله الخبير يساعدنا فى محاربة الأمراض القلبية
أوضح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كيف يتجلى اسم الله الخبير في أفعال الإنسان وحياته.
وقال خلال الحلقة التاسعة من برنامج "الإمام الطيب" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الإنسان لكي يكون له نصيب من اسم الله الخبير، عليه أن يتعهد باطنه وخفايا قلبه، ويحارب الأمراض القلبية المتمثلة في الحقد والحسد والغل، وعلى الإنسان أن يتعهدها ويحاربها ويكون خبيرا بها.
وأضاف: "الذي يأخذ بنصيبه هو الذي يتعهد أمراض القلب، وجرت العادة ألا يكون الإنسان خبيرا، ولا يلتفت إلى ما في قلبه من أمراض وآثام، اسم الخبير ينبهنا للاستفادة منه في محاربة آفات القلب، ويندر أن تجد شخصا يحاسب نفسه ولو قليلًا".
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