الثلاثاء 19 مارس 2024
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سالم أبوعاصى: الفكر المتطرف منتشر بين الشباب ونحتاج خطابًا دينيًا حقيقيًا لمواجهته

سالم أبو عاصي
سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن المجتمع اليوم خاصة الشباب يختلف عن الماضي، إذا لم يجد ما يحتاجه عند إمام المسجد أو عند الداعية، سيتجه لمواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المواقع استغلتها داعش لنشر أفكارها المتطرفة.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "معظمنا انسحب من الساحة، وبلد فيها الأزهر الشريف أكبر معقل إسلامي في العالم قبلة المسلمين في العلم كان مفترض ألا يظهر فيه جماعات متطرفة ولا إرهاب، كان المفترض أن يظل العلم موجودا في المساجد والساحات".

 الأفكار المتطرفة لم تكن منتشرة شعبيًا قبل حسن البنا

ولفت إلى أن الأفكار المتطرفة قبل حسن البنا لم تكن منتشرة بين الشعب، كانت محصورة في فئات معينة، ولم تكن في البيئة المصرية، بينما التطرف في الفكر منتشر اليوم بين الشباب، وكان المفترض القضاء عليه من سنوات لو لدينا خطاب ديني حقيقي علمي محدد يخرج الناس من الظلمات إلى النور.

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