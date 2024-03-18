الإثنين 18 مارس 2024
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سالم أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": تفسير ابن كثير والطبري به كثير من الإسرائيليات

محمد سالم أبوعاصي
محمد سالم أبوعاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الشيخ محمد الغزالي، كان يقول إن نقد متون الحديث ليس حكرا على على علماء الحديث، بل يدخل فيه الفلاسفة والمتكلمون والمفسرون والأصوليون 

ولفت خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، إلى أن الأستاذ محمود شاكر، محقق كبير وأخوه أحمد شاكر كان قاضي شرعي ومشتغل بالحديث، وكلاهما عملا على تفسير الطبري، وحققوا منه تقريبا 16 مجلد، وأحمد شاكر عمل على ابن كثير وحقق منه 5 أجزاء حتى سورة المائدة.

 

أبو عاصي: الطبري كان يجمع كل الروايات

وأردف: "الطبري كان منهجه الجمع مثل مسند أحمد كان فيه ما يقرب من 28 ألف حديث، البعض يقول 40 ألف و30 ألف، لكن مهمة أحمد في جمع الحديث لم تكن كمهمة البخاري، ولا كمهمة موطأ مالك".

وأشار إلى أن الطبري كان يجمع كل الروايات، ثم نحتاج للناقد البصير، هذا الناقد لم يعد موجود الآن، منوهًا أن تفسير ابن كثير والطبري، بهما إسرائيليات كثيرة، ولمعرفة تلك الإسرائيليات، يجب أن يكون المنقح للتفسير على دراية واطلاع بتاريخ الأديان وكتب الأديان.

وكشف عن أن هناك دراسة أجريت في المصادر اللغوية العبرية في الطبري طبعته وزارة الأوقاف، وصلت إلى أن روايات كثيرة جدا في الطبري هي في الأصل روايات يهودية وتسربت. 

سالم أبو عاصي أبواب القرآن القرآن تفسير القرآن الباز محمد الباز

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