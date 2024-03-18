الإثنين 18 مارس 2024
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سالم أبوعاصي لـ"أبواب القرآن": إتاحة تفسير ابن كثير للعامة خطر على النشء

سالم أبوعاصي
سالم أبوعاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن إتاحة تفسير ابن كثير للعامة خطر كبير على النشء والمجتمع وعلى الحالة الثقافية.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "لا أقول نمنع تفسير ابن  كثير، بل هو أصعب التفاسير، وروايات كثيرة فيه تحتاج أن يكون القارئ على علم بالحديث والرواية والجرح والتعديل، والفكر النقدي".

 

أبو عاصي: قراءة تفسير ابن كثير تحتاج لعلم نقد الرواية

وأردف: "يجب أن يعرف القاريء لتفسير ابن كثير كيف ينقد الرواية، لأن تفسير ابن كثير به روايات كثيرة تتعارض مع القرآن، وأي حديث يتعارض مع القرآن، يجب أن نرفضه، إذا لم نجد له مخرج".

ولفت إلى أن أحد مشايخ السلفية يردد حديث "لحم البقر داء"، أي مرض، بينما القرآن يمتن علينا بلحم البقر، ويقول ثمانية أزواج في سورة الأنعام منها البقر، فكيف تقول إن لحم البقر داء، منوهًا بأن القضية أن البعض ينظر إلى رجال سند ولم يهتم بالمتون.

وأوضح أن هذه المشكلة أدركها العلماء من 60 سنة، وقالوا إن هذه الكتب خطر، وليس ذلك عيب في أصحابها، وإنما كانت تتناسب مع ثقافتهم ومنهجهم.

 

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