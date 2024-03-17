مراسلة القاهرة الإخبارية: لن تحدث عملية عسكرية فى رفح خلال شهر رمضان

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الموافقة الإسرائيلية الرسمية لشن عملية عسكرية على رفح صدرت يوم الجمعة، إلا أن التقديرات العسكرية ذكرت أن العملية لن تتم قبل منتصف إبريل.

ولفتت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يستخدم هذه الورقة للضغط على حماس لتتراجع عن بعض مطالبها التي وصفها نتنياهو أنها غير مقبولة وتعجيزية.

نتنياهو لا يريد إتمام صفقة لوقف الحرب على غزة

وأضافت أن البعض داخل إسرائيل يرى أن نتنياهو لا يريد الوصول لإطار تفاهمي جديد، وأنه يعمل على تمديد الحرب لضمان بقائه في منصبه، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه في أحسن الحالات قد يحصد نتنياهو على 20 مقعدا في الكنيسيت من أصل 120 مقعدا، في المقابل تحصد المعارضة على ما يزيد على 74 من المقاعد، أي أن نتنياهو سيكون مصيره العودة لمحاكمته بسبب الفساد.

وتابعت: "نتنياهو غير معني بإتمام الصفقة، لأن إتمام الصفقة يعني محاسبة الشارع الإسرائيلي له".

من ناحية أخرى، لفتت إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش انتقد رئيس أركان جيش الاحتلال لتعيينه ضباط جدد عددهم 52 برتبة عقيد، ومنهم اثنان برتبة حساسة، ومنهم من يشغال تنسيق إدخال المساعدات للقطاع، منوهة أن سموتريتش قال إنه يجب على الجيش الإسرائيلي التركيز على العمليات العسكرية وليس الانشغال بالتعيينات.