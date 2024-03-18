أبو عاصي: المفسر يحتاج للعلوم الحديثة وشيوخنا قالوا عنها "هامشية"

حكى د.محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر عن موقف له مع شيخه وهو صغير والذي قلل فيه من أهمية العلوم الحديثة.

وقال خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "وأنا طالب في المعهد الديني، الشيخ الله يرحمه وكان فقيه حنفي كان يشرحلنا الفقه قال اسمع أنت وهو بنفس اللفظ كده أبوك وأهلك جايبينك هنا تتعلم الفقه، مش علشان تتعلم الجغرافيا والتاريخ وكذا".

وأردف: "احنا فهمنا وقتها إن الدين هو الفقه، وهو العلم، إنما الجغرافيا والتاريخ والأحياء التي كنا ندرسها أمور هامشية، وهذا الأمر الذي عانى منه الإمام الأكبر الشيخ محمد عبده، وبذل جهدا كبيرا ليدخل العلوم الحديثة في الأزهر".

الإمام محمد عبده نجح في إدخال العلوم الحديثة إلى الأزهر

ولفت إلى أن فكر الإمام محمد عبده نجح واستمر، لأن العلوم الحديثة الآن دخلت الأزهر، مثل اللغات، والكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات إلى آخره.

واختتم تصريحاته بأنه "عندما نفسر القرآن الآن لا بد أن يهتم المفسر بعلم الاجتماع ليرى الهيئة التركيبية للمجتمع، وعلم النفس ونفسيات الناس لأن القرآن خطاب للناس".