أين لطف الله من تجويع أهل غزة وإبادتهم؟.. شيخ الأزهر يجيب

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن ما يحدث في غزة من تجويع وإبادة، فيه لطف من الله، شاء الله، وهو لطف للقضية الفلسطينية، التي عادت لها الروح بدماء الشهداء.

وأضاف، خلال الحلقة الثامنة من برنامج "الإمام الطيب" على قناة "دي إم سي"، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذهب للغزوات، وقتل من قتل من أصحابه، لكن بعد 80 سنة كان هذا الدين يعلم الإنسانية كلها، بل أنقذ الإنسانية وعلمها العدل والرحمة والتفكير والتصحيح، في كل شىء.

وأردف: "ما يحدث ثمن لأمر سيحدث، وعد الله لا يخلف الله وعده، وهو ثمن ليس كبيرًا على أن تكون في جنب الله".

ولفت إلى أن السيدة زينب عندما قتل أخوها الإمام الحسين، قالت "اللهم تقبل منا هذا قربان قليل"، مردفًا: "هذا ما قيل عند قتل ابن ابنة رسول الله، لعله شىء قليل مما سيربط بنا في المستقبل".

وأشار فضيلة الإمام إلى ضرورة، أن نترجم اسم الله اللطيف في سلوكنا اليومي، بأن نتفكر في معنى اللطف، ونحاول التدرب على اكتساب الوصف، والتدرب على معنى اللطف، ويحاول الإنسان أن يكون لطيفًا مع العباد، يفكر كثيرًا في قول الرسول تبسمك في وجه أخيك صدقة، فهذا من اللطف البشري، والذي لا يأتي إلا بالتدرب، فيأتي التلطف بشكل تلقائي.

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