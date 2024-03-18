الإثنين 18 مارس 2024
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توك شو

شيخ الأزهر: الله يقتص يوم القيامة للحيوانات الضعيفة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن كثيرين يقولون أين لطف الله بالجماد، ونقول إن هذا اللطف يعود للإنسان، الله سخر له الجبال، فالإنسان لا يستطيع يصنع جبالا أو بحارًا.

وأضاف خلال الحلقة الثامنة من برنامج "الإمام الطيب" على قناة "دي إم سي"، أن الكائنات التي لا يتصور منها لطف بها لذاتها، هي أداة من أدوات اللطف بالإنسان، ولا يُقال أنه لا يوجد لطف في الأشياء الجامدة.

وأردف: "هناك لطف انتبه إليه  علماء التصوف، والقرآن يثبته، أن الجماد ليس ميت، وإنما يسبح، وهو نص قرآني، "وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم"، "يسبح لله ما في السماوات والأرض".

ولفت إلى أنه يقال أن الحيوانات يوم القيامة تحشر كما يحشر الناس، ويقتص للعجماء من القرناء، مردفا: "العدل المطلق يعني أن تتناول كل شئ، وبعض الحيوانات تعتدي على بعضها الضعيف، يوم القيامة يقتص الله للحيوانات الضعيفة".

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