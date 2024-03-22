رد صادم من أمين الفتوى عن حكم النظر للمرأة بشهوة خلال نهار رمضان

قال الشيخ محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تعمد النظر إلى وجه المرأة بشهوة، خلال نهار رمضان، لا يترتب عليه بطلان الصيام، لكن يترتب عليه نقصان أجره، ويجب على الإنسان الابتعاد عن كل ما ينقص أجره في الصيام.

أمين الفتوى: النظر للمرأة بشهوة لا يفطر لكن ينقص الأجر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، أنه بذلك يكون فقد جزءا مما يريد تحصيله أثناء الصيام.

حكم استخدام قطرة العين وقطرة الأنف في نهار رمضان

وأوضح أمين الفتوى حكم استخدام قطرة العين وقطرة الأنف، قائلًا إن قطرة العين لا تفطر، وإن استشعر الصائم طعمها في حلقه، أما الأنف منفذ مفتوح، وقطرة الأنف إذا وصلت للحلق تفطر، أما إذا لم تتجاوز الخيشوم فلا مانع.

وأكد أن التبرع بالدم لا يبطل الصيام، لأن العبرة بالداخل لا الخارج، والدم خارج، وكذلك كريمات الجلد لا تفطر، لأنها لا تدخل من منفذ مفتوح، وإنما يمتصها الجلد، ومرطب الشفاه لا يفطر، ومثله الأشياء التي توضع على الشعر، كالزيت والحناء، والكحل في العين، كلها أمور لا تفطر، لأنها لم تدخل من منفذ مفتوح.