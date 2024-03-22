الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رد صادم من أمين الفتوى عن حكم النظر للمرأة بشهوة خلال نهار رمضان

صيام
صيام

قال الشيخ محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تعمد النظر إلى وجه المرأة بشهوة، خلال نهار رمضان، لا يترتب عليه بطلان الصيام، لكن يترتب عليه نقصان أجره، ويجب على الإنسان الابتعاد عن كل ما ينقص أجره في الصيام.

أمين الفتوى: النظر للمرأة بشهوة لا يفطر لكن ينقص الأجر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، أنه بذلك يكون فقد جزءا مما يريد تحصيله أثناء الصيام.

حكم استخدام قطرة العين وقطرة الأنف في نهار رمضان

وأوضح أمين الفتوى حكم استخدام قطرة العين وقطرة الأنف، قائلًا إن قطرة العين لا تفطر، وإن استشعر الصائم طعمها في حلقه، أما الأنف منفذ مفتوح، وقطرة الأنف إذا وصلت للحلق تفطر، أما إذا لم تتجاوز الخيشوم فلا مانع.

وأكد أن التبرع بالدم لا يبطل الصيام، لأن العبرة بالداخل لا الخارج، والدم خارج، وكذلك كريمات الجلد لا تفطر، لأنها لا تدخل من منفذ مفتوح، وإنما يمتصها الجلد، ومرطب الشفاه لا يفطر، ومثله الأشياء التي توضع على الشعر، كالزيت والحناء، والكحل في العين، كلها أمور لا تفطر، لأنها لم تدخل من منفذ مفتوح. 

الإفتاء النظر إلى وجه المرأة الصيام قطرة العين قطرة الأنف أمين الفتوى

مواد متعلقة

سالم أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": نحتاج خطبا تحدد معنى الإسلام

شيخ الأزهر: اسم الله الخبير يساعدنا فى محاربة الأمراض القلبية

أزهرى: الاستعلاء بالإيمان مرض نفسى ولا يمكن الجزم أن شخصًا صالحًا سيدخل الجنة

سالم أبوعاصى: الفكر المتطرف منتشر بين الشباب ونحتاج خطابًا دينيًا حقيقيًا لمواجهته

أبوعاصى: القول بأن الإسلام هو الدين الذى جاء به محمد يناقض القرآن

أبو عاصي: الإسلام في السياق القرآني يعني الانقياد لله وليس الشريعة

سالم أبوعاصى: المدلول الضيق للإسلام ظهر لأسباب سياسية

أبوعاصى يكشف لـ"أبواب القرآن" عن مفاجأة فجرها له مؤلف "الإسلام هو الحل"

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

قرار وزارى جديد من وزير التموين بخصوص رغيف الخبز

موعد انتهاء الموجة الباردة

رد صادم من أمين الفتوى عن حكم النظر للمرأة بشهوة خلال نهار رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس