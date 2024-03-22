علي جمعة: يجوز للبنت إقامة الصلاة وإمامة المصلين في هذه الحالة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجوز للبنت إقامة الصلاة، كما يجوز لها، أن تصلي إماما بالبنات خلفها.

وأوضح فضيلة المفتي السابق، خلال الحلقة الثانية عشر من برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، أن الالتزام بالصلاة يحتاج قرار، وأن يعزم الإنسان ويتخذ قرارا نهائيا بلا رجعة فيه، أن يصلي.

كيف يلتزم المسلم بالصلاة؟

ولفت إلى أنه من الأشياء التي تساعد الإنسان على الصلاة، أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، وكثرة الذكر خارج الصلاة يساعد على الصلاة.

يذكر أن فكرة برنامج “نور الدين” مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث يفتح الدكتور علي جمعة، حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.