صبرى فواز: "رفضت دور أجرى فيه شوال دولارات بسبب القناة المنتجة" (فيديو)

كشف الفنان صبري فواز، عن أنه رفض أدوارًا كثيرة، لكن ليس بسبب الأجر، وإنما لاعتبارات أخرى.

وقال، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس": "مرة عرض علي دور وأجري كان شوال دولارات، لكن رفضت لأن العمل تنتجه قناة موقفها من مصر ليس جيدا".

ولفت إلى أن عمله الفني لا يؤثر على حياته، وأن علاقته بالدور تنتهي مع وقف التصوير.

وأكد أنه قادر على الفصل بين المشاهد والحياة الطبيعية، ويرى أن الاستمرار في تجسيد الدور وتأثيره على حياة الممثل مشكلة ولا بد أن يعالجها.

ونفى الفنان صبري فواز، تعرضه لتهديدات بعد تقديم شخصية الرئيس المعزول محمد مرسي في مسلسل "الاختيار 3".

وقال، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس": "لم أتعرض لتهديدات من أي نوع، ولكن تعرضت لشتائم في بداية عرض بوستر العمل، ثم قلّت الشتائم بعد ذلك مع عرض المسلسل".