السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صبرى فواز يكشف حقيقة تلقيه تهديدات بسبب "محمد مرسى" فى الاختيار 3

صبري فواز
صبري فواز

نفى الفنان صبري فواز، تعرضه لتهديدات بعد تقديم شخصية الرئيس المعزول محمد مرسي في مسلسل "الاختيار 3".

وقال خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس": "لم أتعرض لتهديدات من أي نوع، ولكن تعرضت لشتائم في بداية عرض بوستر الفيلم، ثم قلّت الشتائم بعد ذلك مع عرض المسلسل".

وأوضح أن موجة الشتائم كانت ظنًا أن الهدف من تقديم شخصية مرسي السخرية منه، لكن وجدوا أننا قدمناها بصدق كبير.

 

صبري فواز يوضح سبب عدم عمله مع خالد يوسف

وأكد صبري فواز، أنه لا توجد خلافات بينه وبين المخرج خالد يوسف، وأرجع عدم التعاون بينهما لعدم وجود دور مناسب له في الأعمال التي قدمها خالد يوسف، معربًا عن استعداده للعمل مع خالد يوسف، حال وجد عملًا مناسبًا.

صبري فواز الاختيار 3 مسلسل الاختيار 3 محمد مرسي ف الرئيس المعزول محمد مرسي حبر سري

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