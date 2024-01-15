صبرى فواز يكشف سبب تخوفه من تقديم جزء ثان لمسلسل "وبينا ميعاد"

تحدث الفنان صبري فواز، عن مسلسل "وبينا ميعاد"، قائلًا إن الناس هى من طلبت تقديم جزء ثان للعمل، لأن الهدف منه من البداية أن نقترب من بعضنا وننضم لحضن بعض كعائلة.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن العمل شاور على العلاقات الإنسانية بحلاوتها ومشاكلها وكيفية التعامل مع الأولاد، مؤكدًا أن الفن ليس من شأنه تقديم حلول، ولكن على الأقل يشاور عليها.

الجزء الثاني به رسائل كثيرة جدًا

وتابع فواز أن الجزء الثاني به رسائل كثيرة جدًا وهى أن يتغوص الأب بمشاكل أولاده وأن يتعامل بوجهة نظرهم حتى يقنعهم بحلوله، مؤكدًا أنه كان قلقًا جدًا خلال تحضير الجزء الثاني، بسبب النجاح الذي حققه الجزء الأول، وعادة عند التفكير في عمل جزء ثان يكون هناك تخوف من تقديم جزء بنفس القوة والطاقة والاستقبال.

وأكد أنه يتمنى أن يحظى بقبول لدى الناس مثل الجزء الأول، موجهًا رسالة للأباء طالبهم فيها بأن يستمعوا لأبنائهم، لأن الأولاد الآن يعرفون أكثر من الأباء بكثير.