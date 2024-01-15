تنتظر "مقسوم".. شيرين رضا توشك على الانتهاء من "وبينا ميعاد 2"

حالة من النشاط الفني المكثف تعيشها الفنانة شيرين رضا، خاصة أنها تشارك فى بطولة أكثر من عمل بين الدراما والسينما خلال الفترة الحالية.

شيرين رضا توشك على الانتهاء من تصوير "وبينا ميعاد2"

وأوشكت شيرين رضا، على الانتهاء من تصوير أحدث أعمالها الدرامية "وبينا ميعاد2"، الذي يعرض، حاليًا، عبر مجموعة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية، وتصدر تريند محركات البحث بمجرد انطلاق أولى حلقاته يوم الجمعة الماضي.

فى السياق، لم يتبق لشيرين سوى 20 % من إجمالي أحداث المسلسل الذي يضم 40 حلقة، وذلك بقيادة المخرج هاني كمال، ومشاركة النجم صبري فواز، ونخبة كبيرة من الفنانين.

تفاصيل مسلسل وبينا ميعاد2

ويعد مسلسل "وبينا ميعاد 2" أحدث الأعمال الدرامية للموسم الشتوي الحالي، التى تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة سلسة ومبسطة للجمهور، أهمها التربية الإيجابية، والتعليم، وفرص العمل للشباب، والملل الزوجي، والخيانة الزوجية وغيرها من القضايا، مع كيفية التعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

شيرين رضا تنتظر طرح "مقسوم" بدور العرض السينمائية 18 يناير

وعلى الصعيد السينمائي، تنتظر شيرين طرح فيلمها الجديد "مقسوم" بدور العرض السينمائي، الذي تشارك فى بطولته أمام النجم سيد رجب، والنجمة ليلى علوي،وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 18 يناير الجاري.

تفاصيل أحداث و أبطال فيلم مقسوم

تدور أحداث فيلم مقسوم، في إطار إجتماعي كوميدي موسيقي، إذ تظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في فترة التسعينيات.

"مقسوم" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.