الإثنين 15 يناير 2024
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توك شو

محمد مهران يكشف تفاصيل انضمامه لمسلسل "وبينا ميعاد".. ويشكر المؤلف

محمد مهران
محمد مهران

كشف الفنان  محمد مهران، تفاصيل انضمامه لمسلسل "وبينا ميعاد"، مؤكدًا أنه سعد بورق العمل عندما قرأه لأن لديه ثقة في صناع العمل لأنه سبق وقدم معهم مسلسل "أبو العروسة 2"، وكانت تجربة ناجحة جدًا.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه سعد للعمل مع المنتج إبراهيم حمودة، والمؤلف هاني كمال لأنه يكتب ورق مميز جدًا، مؤكدًا أنه كان يرى أن الشخصية تقدم مشاكل حقيقية موجودة وهذا يسعد أي ممثل.

رسالة شكر لمؤلف العمل

وأكد أن أهم رسالة يقدمها مسلسل "وبينا ميعاد"، هي الترابط الأسري، موجهًا الشكر لهاني كمال، مؤلف العمل لأن لغة الحوار سهلة وبسيطة لأنه كلما كانت لغة الحوار تشبه كلام الناس فكلما تصدقه الناس أكثر وهذا موجود بالعمل بشكل عام.

محمد مهران مسلسل وبينا ميعاد المؤلف هاني كمال رسالة شكر لغة الحوار الترابط الأسري

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