أحمد موسى يكشف مفاجأة عن منفذي الهجوم الإرهابي في روسيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أنه تم القبض على 4 أشخاص من الـ11 المنفذين للهجوم الإرهابي على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المنفذين كانوا يستعدون للهروب لأوكرانيا، كما أنه تبين أن أحدهم أوكراني الجنسية، وخدم في الجيش الأوكراني.

أحمد موسى: داعش صناعة أوباما وهيلاري كلينتون

وتعجب موسى، من إعلان تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن العملية، قائلا: "من يحركه ومن أوجده عام 2015، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال إن من أوجد داعش أوباما وهيلاري كلينتون، والحقائق تؤكد هذا".

وتابع: "الأمريكان أوجدوا تنظيم داعش، في أواخر 2015 في العراق وسوريا وتمدد في المنطقة واحتل مناطق واستولى على مدن في سوريا والعراق، ثم اختفى وعاد فجأة، وعودته ليست بريئة، داعش لا يتحرك من تلقاء نفسه، ويجب أن نسأل من نقله ونقل الأسلحة؟".