السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صبري فواز يسخر من تقديم دور بدون تلامس: "يدعون إلى فن جديد"

صبري فواز
صبري فواز

سخر الفنان صبري فواز، ممن يدعون إلى تقديم أدوار فنية ليس بها تلامس، قائلا: "تجربة مثيرة نفسي أشوفها بتتعمل ازاي، إنهم يدعون إلى فن جديد".

وأضاف  خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "الشغلانة دي مفيهاش كده، اللي مش عاجبه يشوف شغلانة تانية، يشوف شغل فيه حاجات من اللي بيحبها، طالما مش عاجباك".

وأكد أنه لم يهاجم الفنان يوسف الشريف، ولم يقصده برسالته، وإنما يتحدث بشكل عام عن رفض التلامس بين الفنانين.

صبري فواز: لا أمانع عمل ابنتي في الفن هي حرة

وأكد أنه لا تعجبه آراء الفنانين الذين يرفضون عمل بناتهم في الوسط الفني، مردفا: “مبيعجبنيش فكرة إنه شغال في شغلانة شايفها وحشة، بلاش، لكن شغال تأكل وتشرب وتربي عيالك منها وأنت شايفها وحشة، عيب عليك، تسوء سمعة المهنة ليه؟”.

وأردف: “بنتي حرة تختار الفن أو غيره، اللي تختاره هأدعمها فيه”. 

 

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