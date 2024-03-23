صبرى فواز عن انتقاده لمحمد صبحى: "الفن مش بابا وماما"

تحدث الفنان صبري فواز، عن سبب انتقاده للفنان محمد صبحي، قائلًا "الفن لا هو بابا ولا ماما، ولا المدرسة والشيخ ولا القسيس، الفن فن".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس": "ليه عايزين تاخدوه لحتت تانية، كل شغلانة تعمل اللي عليها، فيه شغلانة دورها ترسيخ أخلاقيات ويربي ويعلم، الفن ينفع يعمل حاجات بسيطة مفيهاش غير ابتسامة وضحكة".

وعن سخريته من الفنان حسن يوسف، بعد انتقاده مسلسلات رمضان، وقوله "بأتفرج على أفلامك وبيعجبني حكمة الشبربرم"، قال صبري فواز: "حسن يوسف على راسنا، لكن نبقى متسقين مع نفسنا، هو قدم أعمالًا ممتعة لا يجب أن يتنكر لها".

وأكد فواز، أن انتقاداته لتصريحات الزملاء على السوشيال ميديا أقل بكثير من محاولاته التواصل معهم ومطالبتهم بعدم الإدلاء بتصريحات تضر المهنة، مردفًا: "اللي بيطلع على السوشيال واحد من 50، مرة أكتب على السوشيال والباقي بأكلم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وأقول له ميصحش تصريحات الزملاء، وهو بيحاول يتواصل معهم، ويحاول يهديني".