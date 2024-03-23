السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صبرى فواز عن انتقاده لمحمد صبحى: "الفن مش بابا وماما"

صبري فواز
صبري فواز

تحدث الفنان صبري فواز، عن سبب انتقاده للفنان محمد صبحي، قائلًا "الفن لا هو بابا ولا ماما، ولا المدرسة والشيخ ولا القسيس، الفن فن".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس": "ليه عايزين تاخدوه لحتت تانية، كل شغلانة تعمل اللي عليها، فيه شغلانة دورها ترسيخ أخلاقيات ويربي ويعلم، الفن ينفع يعمل حاجات بسيطة مفيهاش غير ابتسامة وضحكة".

 

 

وعن سخريته من الفنان حسن يوسف، بعد انتقاده مسلسلات رمضان، وقوله "بأتفرج على أفلامك وبيعجبني حكمة الشبربرم"، قال صبري فواز: "حسن يوسف على راسنا، لكن نبقى متسقين مع نفسنا، هو قدم أعمالًا ممتعة لا يجب أن يتنكر لها".

 

وأكد فواز، أن انتقاداته لتصريحات الزملاء على السوشيال ميديا أقل بكثير من محاولاته التواصل معهم ومطالبتهم بعدم الإدلاء بتصريحات تضر المهنة، مردفًا: "اللي بيطلع على السوشيال واحد من 50، مرة أكتب على السوشيال والباقي بأكلم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وأقول له ميصحش تصريحات الزملاء، وهو بيحاول يتواصل معهم، ويحاول يهديني".

صبري فواز محمد صبحى حبر سري القاهرة والناس سلسلات رمضان

مواد متعلقة

صبرى فواز يسخر من تقديم دور بدون تلامس: "يدعون إلى فن جديد"

صبرى فواز: الفن مش بيت يربى ولا مسجد يوعظ وهدفه الأساسى "المتعة"

صبرى فواز: "رفضت دور أجرى فيه شوال دولارات بسبب القناة المنتجة" (فيديو)

صبرى فواز يكشف حقيقة تلقيه تهديدات بسبب "محمد مرسى" فى الاختيار 3

سالم أبو عاصى: القرآن أرسى قواعد الحوار.. وضرب نموذجًا بـ"إبليس" و"الملائكة"

رسالة أزهرى للشيوخ: عند الحوار مع ملحدين لا تظنوا فى أنفسكم الحق المطلق

أزهرى لـ"أبواب القرآن": سيدنا آدم قد لا يكون أول إنسان على الأرض

لماذا منح الله إبليس مساحة للحوار فى القرآن؟.. "أبوعاصى" يُجيب

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟