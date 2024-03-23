باب رزق| قصة زوج وزوجة يرسمان لوحات فنية على الخزف

قدم الكاتب الصحفى والإعلامى يسرى الفخرانى، حلقة اليوم من برنامج "باب رزق" من داخل أتيليه يبيع قطع الخزف مرسوم عليها لوحات فنية.

عبدالحميد أستاذ الخزف، وزوجته مي الرسامة، قررا أن يوحدا مجال عملهما، فاتفقا أن يصنع عبدالحميد الخزف، وتقوم زوجته بالرسم عليها.

وقال عبدالحميد، إن "الرسم على الخزف" أمر صعب، والاحتفاظ بالألوان بعد الحرق، أصعب، وفي كل مرة تكون مخاطرة هل تخرج القطعة سليمة وألوانها متناسقة، أم تختلط ببعضها.

وأضافت زوجته مي: "ممكن ترسم والرسمة تضيع، وادخل في نوبة اكتئاب"، ولفتت إلى أنها في كانت رافضة ترسم "لاند سيكيب"، واكتفت في البداية بالبورتريهات فقط، ثم بدأت تتجول في بلدة إثنا بالصعيد، وأخذتها المناظر الطبيعية، والأماكن الأثرية، وبدأت ترسمها على قطع الخزف، ونالت إعجاب السائحين، الذين كانوا يطالبونها بأن تحكي قصة كل قطعة.

برنامج باب رزق يقدمة الكاتب الصحفى والاعلامى يسرى الفخرانى وهو برنامج خدمي يركز على عرض النماذج الإيجابية من أصحاب الحرف اليدوية حيث يعرض حرف قديمة منسية من داخل اماكن متفرقة بمصر حيث يعرض مصر القديمة بجمالها وسحرها.