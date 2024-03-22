الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

حكاية أقدم ورشة لصناعة الأحذية اليدوية فى "باب رزق"

أقدم مصنع لصناعة
أقدم مصنع لصناعة الأحذية اليدوية

قدّم الكاتب يسري الفخراني، حلقة جديدة من برنامج "باب رزق"، المذاع على قناة "دي إم سي"، من داخل أقدم مصنع لصناعة الأحذية اليدوية، والتي يزيد عمرها على أكثر من 70 عامًا.

وتحدث أبناء صاحب المصنع حول أسرار الصنعة لصناعة الأحذية اليدوية المتينة فى صمت وعمل وإتقان وانتظار، قائلًا: "بدأت الورشة أو المصنع مع الوالد، وهو بدأ المهنة دي سنة 1936 فى إحدى الورش، ثم افتتح بعد ذلك المصنع، واحنا بدأنا معاه سنة 1975".

وتابع أحد الأبناء، أول شىء تعلمناه العمل على الماكينة، ومريت على كل حاجة، وتعلمت كيف أصنع جميع الموديلات، لافتًا إلى أن محمود المليجى وتحية كاريوكا وفريد شوقى ومديحة يسرى، كانوا من زبائن المصنع".

وواصل: "صنعنا الحذاء الأبيض والأسود وأحذية البشوات والهوانم، والجزمة البروك، وأخذنا أصل الجزمة من الطلاينة، ووالدى تعلم على أيديهم، وتعلم الصنعة من جميع جوانبها".
 

باب رزق دي ام سي الأحذية اليدوية الورشة تحية كاريوكا محمود المليجي الحذاء الأبيض أحذية البشوات الجزمة البروك

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