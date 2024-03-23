السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

خبير يكشف أسباب اختيار تنظيم "داعش" موسكو لتنفيذ آخر عملياته

العملية الإرهابية
العملية الإرهابية في موسكو

قال الدكتور طارق فهمي، خبير الشئون الدولية، إن تنظيم داعش خراسان أحد التنظيمات الإرهابية القوية، والقادرة على تهديد المصالح الروسية والأمريكية والأوروبية في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن نشاط التنظيم الإرهابي اشتد بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
واعتبر فهمي في تصريحات لـ"الدستور"، أن استهداف تنظيم داعش خراسان لموسكو، جاء لعدة أسباب، قائلًا: "من بين هذه الرسائل نقل رسالة للرئيس بوتين في الولاية الجديدة، الذين يعتبرون سياساته مضطهدة للإسلام".

أضاف: "كما أنهم أرادوا الإعلان عن قدرة خراسان بالوصول إلى المناطق الحيوية الكبرى، لتهديد السياسات الروسية"، مشيرًا إلى أنه قد تكون هذه العملية بداية لعمليات أخرى في عمق أوروبا، والاتجاه أيضًا للولايات المتحدة.

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تابع فهمي: "التنظيم في الوقت الحالي يريد أن يعلن عن نفسه خارج النطاقات الاستراتيجية، وتخفيف العبء عن تنظيمات داعش في الإقليم سواء سوريا أو العراق"، مؤكدًا أن التنظيم يعود ليستمد قوته، ويتوقع أن تكون له عمليات في الفترة المقبلة ما يثير الكثير من المخاوف.

تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن حادث كروكوس

تعرضت موسكو لأسوأ هجوم إرهابي منذ سنوات بعد أن أطلق عدة مسلحين النار على موسيقيين في قاعة في كروكوس سيتي هول ليلة الجمعة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا وإصابة 145 آخرين، في هجوم أعلن تنظيم داعش مسئوليته عنه.

ما هو تنظيم داعش خراسان؟

داعش في ولاية خراسان فرع من تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان، يعود الاسم لمكان انتشار التنظيم، تم تشكيله في ذروة توسع داعش في عام 2015 عندما كانت المجموعة المتمركزة في العراق وسوريا تحاول التوسع من خلال بناء شبكة من الفروع عبر الشرق الأوسط والمغرب العربي وغرب آسيا وأجزاء أخرى من إفريقيا.

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يضم التنظيم المئات من مقاتلي طالبان وبعضهم من الفصائل في باكستان انجذبوا إلى التطرف وموارد داعش. وقد شكل هؤلاء نواة تنظيم داعش في ولاية خراسان، ولا تزال المجموعة مرتبطة بتنظيم داعش حتى يومنا هذا، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

استهداف تنظيم داعش خراسان لمصالح روسية

في سبتمبر 2022، أعلن داعش في ولاية خراسان عن مسئوليته عن تفجير انتحاري مميت في السفارة الروسية في كابول، ويقول بعض الخبراء إن الجماعة عارضت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السنوات الأخيرة.

وقال مايكل كوجلمان، من مركز ويلسون ومقره واشنطن، إن تنظيم داعش خراسان "يرى أن روسيا متواطئة في الأنشطة التي تضطهد المسلمين بانتظام"، ويضم في عضويته عددًا من المسلحين في آسيا الوسطى الذين لديهم مظالمهم الخاصة ضد موسكو.

داعش داعش خراسان موسكو عملية إرهابية بوتين

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