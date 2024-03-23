مسؤول أمريكى: لدينا معلومات تؤكد مسؤولية داعش عن هجوم موسكو

قال مسؤول أمريكي، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة لديها معلومات تؤكد ما أعلنه تنظيم "داعش" عن مسؤوليته عن واقعة إطلاق النار التي شهدها حفل موسيقي قرب موسكو.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة حذرت روسيا في الأسابيع القليلة الماضية من احتمال وقوع هجوم على أراضيها.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “لقد حذرنا الروس بشكل مناسب”، ولم يذكر أي تفاصيل.

وقتل ما لا يقل عن 62 شخصا وأصيب 145 آخرون أمس الجمعة عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي بالقرب من موسكو في واحدة من أكثر الهجمات دموية في روسيا منذ عقود.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عبر تلغرام مسؤوليته عن الهجوم، وقال في بيان نشره على تلغرام إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو".

وأضاف البيان أن المقاتلين "انسحبوا إلى قواعدهم بسلام".