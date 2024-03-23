بعد هجوم موسكو الدامي.. أحمد موسى منفعلا: هل نفذ داعش عمليات في إسرائيل؟

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تبني تنظيم داعش، الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو، يدفعنا للسؤال: "هل داعش نفذ عمليات ضد منشآت وأهداف إسرائيلية؟ لا لم ليحدث، لا داعش ولا القاعدة".

وأشار موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن تنظيم القاعدة عملوا جبهة سنة 1998 في أفغانستان سموها الجبهة العالمية لمواجهة اليهود والصليبيين، ولم ينفذوا عملية واحدة ضد الأهداف المعلنة، فقط دعايا، وعناوين براقة.

وأردف موسى، منفعلا: "داعش ليس لهم علاقة بالإسلام، والإسلام بريء من أي جماعات ترتكب أعمالًا إرهابية".

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وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهى التجارى فى ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، لـ 143 قتيلا.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية، صباح السبت، أنه تم اعتقال بعض الأشخاص على خلفية الهجوم على مسرح موسيقي في موسكو.

ونشرت وكالة الإعلام الروسية "تاس"، بيانًا عبر قناتها على تليجرام، نقلًا عن الكرملين، قائلة إن "رئيس جهاز الأمن الفيدرالي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، من بينهم جميع الإرهابيين الأربعة المتورطين بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي في كروكوس"