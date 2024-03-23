الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خدم بالجيش الأوكراني.. تسريب صورة لأحد منفذي هجوم موسكو الإرهابي

جريدة الدستور

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورة لأحد منفذي العمل الإرهابي بموسكو، مؤكدًا أنه خدم بالجيش الأوكراني.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن روسيا بعد 22 مارس 2024، ستكون غير روسيا قبل هذا اليوم، وستوجه ضربات لأماكن كثيرة جدًا.

ولفت إلى أن روسيا تجهز لرد كبير جدًا، وستستهدف قادة في أوكرانيا.

 

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهى التجارى فى ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، لـ 143 قتيلا.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية، صباح السبت، أنه تم اعتقال بعض الأشخاص على خلفية الهجوم على مسرح موسيقي في موسكو.

ونشرت وكالة الإعلام الروسية "تاس"، بيانًا عبر قناتها على تليجرام، نقلًا عن الكرملين، قائلة إن "رئيس جهاز الأمن الفيدرالي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، من بينهم جميع الإرهابيين الأربعة المتورطين بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي في كروكوس"

أحمد موسى موسكو الجيش الأوكراني على مسئوليتي روسيا أوكرانيا

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