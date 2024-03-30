السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدبولى: لدينا مصانع ستصدر الأجهزة إلى أوروبا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه من أجل ضمان استقرار مصر وعدم التعرض لأي اضطرابات خارجية تؤثر علينا لا بد أن نعتمد على القطاعات الإنتاجية، وقد حددنا أربعة وهي: الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

ولفت خلال مؤتمر عقب جولته التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، إلى أنه زار 3 مصانع معنية بإنتاج الأجهزة المنزلية، وتقدم إنتاجًا على أعلى مستوى، ويتم تصدير المنتجات للخارج، ولديها تحالفات مع كبرى شركات العالم في الإنتاج، ومنها مصنع فريش الذي يتعامل مع برندات كبرى، وينتج لها ويصدر للخارج.

وأردف: "المصانع ستنتج منتجات سيتم تصديرها لأوروبا".

ولفت إلى أن الرخصة الذهبية مكنت شركات مثل هاير وبيكو تطلع المصنع في أقل من سنة ويبقى شغال وكامل المرافق.

وأكد أنه يتابع بصورة شهرية الإنشاءات والتنفيذ، ويعمل على حل أي عوائق أمام إدخال المعدات. 

الوزراء مصر مصطفى مدبولى القطاعات الانتاجية الصناعة والزراعة وتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات

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