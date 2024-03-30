على جمعة: المنتحر غبى ولو صبر كان مات لوحده

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الله، سبحانه وتعالى، يتوفى الأنفس حين موتها، وللموت أجل مسمى لا يستقدمه الإنسان ساعة ولا يستأخره.

وأضاف "جمعة"، خلال الحلقة العشرين من برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، أن الانتحار أصبح شائعا بسبب قلة الإيمان، لما "الناس قالوا مفيش ربنا".

وأردف: "مكنش فيه انتحار لما كان عصر الإيمان، كان كل الناس مؤمنة حتى لو بأديان مختلفة، لكن لما قل الإيمان، وعدم الإيمان بالله فشاع الانتحار، لأن ربنا اللي محلي الدنيا ومانعنا عن أذى أنفسنا وأذى الآخرين أو ظلمهم، ولولا الإيمان تتحول الدنيا غابة".

وتابع: "الإنسان ابتدع القتل والانتحار، ولا ينبغي على المنتحر ينتحر ولا القاتل يقتل، دي غباوة لأن الإنسان له موعده سيموت لوحده، فالإنسان الذي يطلق رصاصة ليقتل بها آخر، الآخر لم يمت بسبب الرصاصة، وإنما لأن أجله انتهى، لو أن أجله لم ينته ما كانت الرصاصة أصابته، وكذلك المنتحر سيموت في الوقت المحدد له حتى لو لم يقدم على الانتحار".